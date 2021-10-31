Американский журналист: «Болеро» — сложное произведение для Валиевой, её оценки сильно завышены

Американский журналист Филип Хёрш высказался о произвольной программе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Болеро» со страстным подтекстом, повторениями и синкопами — слишком сложное музыкальное произведение для 15-летней Валиевой, поэтому её выступление было просто пиршеством замечательно выполненных элементов с головокружительной скоростью, но оценки за исполнение, композицию и интерпретацию сильно завышены. Это не значит, что её четыре минуты на льду не были изумительными. Такое техническое мастерство и исходивший от неё энтузиазм подкупали. А ещё — это именно то, что необходимо, чтобы стать чемпионкой при нынешней системе, нравится вам это или нет», — написал Хёрш в своём Twitter.

Напомним, что Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла этап Гран-при в Канаде (265,08 балла).

Второе место заняла россиянка Елизавета Туктамышева (232,88), третья — также её соотечественница Алёна Косторная (214,54).

Ранее канадский фигурист заявил, что Косторной трудно даётся смена программ и тренеров.