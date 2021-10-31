Американский журналист высказался об оценках Валиевой на Skate Canada

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Американский журналист Филип Хёрш поделился впечатлениями от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada.

«Судьи — это люди. Они увлекаются выставлением оценок, наблюдая за выступлениями Валиевой. Она на 32 очка обыграла Елизавету Туктамышеву, которая находится в очень и очень хорошей форме. Чрезмерно щедрые оценки судей определили не просто очевидного победителя, а скорее ошеломительную разницу», — написал Хёрш в своём Twitter.

Напомним, что Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла этап Гран-при в Канаде (265,08 балла).

Второе место заняла россиянка Елизавета Туктамышева (232,88), третья — её соотечественница Алёна Косторная (214,54).

Ранее Туктамышева поделилась эмоциями после серебра на этапе Гран-при в Канаде.

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