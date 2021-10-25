Малой кровью: Трусова выиграла этап Гран-при в США с одним четверным прыжком

Александра Трусова одержала победу на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию. Она выиграла соревнования в Лас-Вегасе с лучшими для себя оценками на международных соревнованиях за почти два года, хотя из-за травмы смогла исполнить лишь один четверной прыжок в произвольной программе. Дарья Усачёва заняла второе место, опередив всего на 0,34 балла ставшую третьей кореянку Ю Ён. Ещё одна россиянка, Ксения Синицына, расположилась на пятой строчке в итоговом протоколе.

Победа Александры Трусовой на любом турнире, где её соперницы не пробуют исполнять четверные прыжки, вряд ли может вызывать хоть какие-то сомнения. Однако этап Гран-при в США давал почву для разговоров о возможном поражении бронзовой призёрки чемпионата мира. И повод для этого был крайне неприятный — травма, на которую спортсменка жаловалась перед приездом в Лас-Вегас, никуда не исчезла после короткой программы.

То факт, что она хорошо выступила в первый день соревнований, вовсе не придавал уверенности в столь же успешном продолжении, тем более что никто не лишал соперниц возможности бросить вызов главной фаворитке.

Сделать это попыталась кореянка Ю Ён, у которой в арсенале есть пусть и нестабильный, но всё же тройной аксель. В произвольной программе она исполнила его лучше, чем накануне, но всё равно не совсем идеально. Судьи отметили небольшой недокрут, лишивший спортсменку почти балла. Различные мелкие огрехи, заметные только арбитрам, выскакивали и в последующих прыжках, но глобально на впечатление от проката не влияли. Ю Ён получила в сумме 216,97 балла, и на такой результат должны были ориентироваться все россиянки, чтобы попасть на пьедестал почёта.

Первой из них на лёд вышла Ксения Синицына. В начале сезона у неё были попытки войти в «клуб квадисток» и исполнить четверной тулуп на контрольных прокатах, но затея не увенчалась успехом. Возродить ценный прыжок 17-летняя фигуристка попыталась прямо в Лас-Вегасе — и снова не получилось: три попытки на тренировках заканчивались либо падениями, либо недокрутом.

Синицына решила не портить свою программу, вдохновлённую сериалом «Ход королевы», возможными срывами, при этом не став сильно упрощать её. Все свои каскады она исполнила во второй половине, что дало некоторое преимущество в базовой оценке перед соперницами без элементов ультра-си. Правда, судьи такой ход не оценили и не стали закидывать спортсменку бонусами. С итоговой оценкой 205,76 балла Синицына уступила не только Ю Ён, но и японке Каори Сакамото, которая при менее сложной программе тоже значительно опередила россиянку.

Дарье Усачёвой для борьбы с кореянкой и Трусовой нельзя было что-либо упрощать, а следовало по максимуму катать свою программу под арию Nessun Dorma, как она всегда делала. Но всё-таки у 15-летней дебютантки Гран-при произошли некоторые сбои, причём на зубцовых прыжках. На лутце судьи отметили нечёткое ребро, на первом флипе был степ-аут, а после второго Усачёва смогла сделать только двойной тулуп вместо тройного. За произвольную программу россиянка набрала 140,60 балла и уступила Ю Ён и Сакамото, но по суммарной оценке едва превзошла корейскую фигуристку — гарантированное серебро и возможное золото обеспечило преимущество лишь в 0,34 балла.

Последнее слово на Skate America оставалось за Трусовой. Кататься под саундтрек из фильма «Круэлла» она вышла в очень необычном платье — спереди оно было декорировано газетой, на которой написаны имена собак спортсменки. Трусова действительно не стала бить свои же рекорды по количеству четверных прыжков и ограничилась только одним, но зато чистым четверным лутцем.

Остальные прыжки она тоже выполнила безукоризненно, что больше не давало повода принижать компоненты фигуристки. За прокат Трусова получила 154,68 балла, что стало её лучшим результатом на международных стартах за без малого два года. Такой же статус приобрела и суммарная оценка в 232,37 балла — больше на официальных турнирах этого сезона получали только Камила Валиева и Елизавета Туктамышева, но у обеих было больше одного элемента ультра-си. Трусова призналась, что мало готовила свою произвольную программу и в будущем надеется её усложнить.

«Довольна своими прокатами на соревнованиях. Хочется усложнить контент в короткой и произвольной, но в целом я довольна. Сегодня я сильнее переживала из-за того, что подготовка была не совсем полноценная. Я не так много раз катала программу. Из-за этого я переживала, поэтому я была очень собранна и сконцентрирована. Кроме Гран-при, стартов у меня, я думаю, не будет. Сейчас у меня несколько выходных для восстановления, потом я приступлю к тренировкам. Мне хочется более сильный контент, а также улучшить дорожки и вращения», — сказала Трусова Sport24.

Первый этап Гран-при по фигурному катанию выиграла российская спортсменка. В повторение истории через неделю, на турнире Skate Canada, верится всё меньше. Валиева, Туктамышева и Алёна Косторная до сих пор не вылетели в Северную Америку. По данным «Матч ТВ», из-за проблем с визами они смогут оказаться в Ванкувере только за два дня до начала соревнований и не успеют пройти обязательный трёхдневный карантин.