Трусова: некоторые мальчики говорят, что мои четверные лучше

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Россиянка Александра Трусова прокомментировала выполнение четверных прыжков на этапе Гран-при по фигурному катанию в США.
Трусова: некоторые мальчики говорят, что мои четверные лучше
  • РИА Новости

«Мне приятно, что некоторые мальчики говорят, что мои четверные лучше их. Мне нравятся их четверные, училась по ним. Не считаю себя сильнее мужчин», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

17-летняя уроженка Рязани по итогам короткой и произвольной программ набрала 232,37 балла. Второе место заняла её соотечественница Дарья Усачёва — 217,31 балла, а третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ен (216,97).

Соревнования Skate America проходили в Лас-Вегасе.

Ранее Дарья Усачёва заявила, что расстроена своей произвольной программой.

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