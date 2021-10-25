Усачёва заявила, что расстроена своей произвольной программой на Skate America

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Россиянка Дарья Усачёва поделилась впечатлениями от своего выступления на Гран-при США по фигурному катанию.
Усачёва заявила, что расстроена своей произвольной программой на Skate America
  • РИА Новости

«Немного расстроена своей произвольной программой, но меня обрадовал итоговый результат. На любых соревнованиях переживаю. Думаю не о соперницах, а о чистом прокате. Так что обычно одинаково переносятся российские и международные соревнования. Но этот этап был первым большим стартом для меня, так что здесь мне было труднее», — цитирует Усачёву «Спорт-Экспресс».

15-летняя уроженка Хабаровска заняла второе место на турнире в Лас-Вегасе (217,31 балла). Её соотечественница Александра Трусова завоевала золотую медаль (232,37). Бронзовая награда досталась представительнице Южной Кореи Ю Ен (216,97). Ещё одна россиянка, Ксения Синицына, заняла пятое место (205,76).

Ранее победившая на Skate America Александра Трусова заявила, что находится не в форме.

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