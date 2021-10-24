Травма не помеха: Трусова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в США

Александра Трусова выиграла короткую программу на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе. Она не стала пытаться исполнить тройной аксель, но побила личный рекорд, набрав 77,69 балла. При этом до турнира была вероятность, что ученица Этери Тутберидзе снимется из-за травмы. Второе и третье места также заняли российские фигуристки Дарья Усачёва и Ксения Синицына.

Сезон в фигурном катании набирает обороты, и статус соревнований постепенно повышается. На смену разминочным турнирам категории Б и внутренним состязаниям наконец-то пришла серия Гран-при. Первый этап Skate America проходит в эти дни в Лас-Вегасе, и на нём у российских болельщиков особое внимание приковано к выступлениям девушек.

Правда, турнир одиночниц в последний момент едва не лишился своей главной звезды. Александра Трусова приехала в США с травмой ноги, чего сама не скрывала. В кулуарах ходили разговоры о том, что бронзовая призёрка чемпионата мира снимется с этапа или серьёзно упростит свои программы, однако ни того, ни другого не произошло. Трусова так и осталась в списке участниц, а в предварительную заявку включила и тройной аксель в коротком прокате, и пять четверных прыжков в произвольном.

К тому времени, как Трусова вышла на лёд, все остальные фигуристки уже успели показать, на что они способны. Лидерство захватила Дарья Усачёва, для которой это были первые соревнования в сезоне и дебют на взрослой серии Гран-при. В группе Этери Тутберидзе только у неё в арсенале нет сверхсложных элементов, но она вполне умеет обходиться без них. Судьи иногда оценивали на пятёрки её технические элементы, среди которых были тройной лутц и каскад флип — тулуп, а порой даже ставили ей 9,5 балла за компоненты. Усачёва получила 76,71 балла — так она сразу оказалась в десятке лучших фигуристок по личным рекордам в короткой программе.

А второй оказалась Ксения Синицына. Некогда она была перспективной юниоркой, вместе с Трусовой и Анной Щербаковой представляла Россию на первенстве планеты и была серебряной призёркой юношеской Олимпиады. Но взрослая карьера у ученицы Светланы Пановой не задалась, и только сейчас 17-летняя спортсменка доросла до Гран-при. И дебют получился вполне неплохим: внешне её прокат был таким же чистым, как у Усачёвой. Впрочем, в отношении Синицыной арбитры не были столь же щедрыми и дали ей 71,51 балла.

Единственной реальной соперницей российских дебютанток и ожидавшей своей очереди Трусовой была кореянка Ю Ён, заявившая в короткую программу тройной аксель. Но он так и не стал её козырем. 17-летняя фигуристка докрутила прыжок и не устояла на ногах, едва сумев после этого набрать больше 70 баллов.

Возможно, увидев эту неудачу, Трусова решила всё-таки не повторять элемент и в очередной раз отложила его до лучших времён. Свою программу в образе Фриды Кало она снова начала с двойного акселя. Хорошо исполненный прыжок явно придал ей уверенности, которой не хватало из-за беспокойств о травме, и дальше Трусова уже шла по накатанной. Тройной флип и каскад лутц — тулуп во второй половине позволили ей оказаться почти вровень с Усачёвой в технической оценке, а авторитет и прошлые заслуги дали уже ощутимое преимущество в компонентах. Трусова получила 77,69 балла и даже побила личный рекорд для коротких программ.

После проката Саша рассказала, как принималось решение о выходе на лёд, а заодно затронула тему вакцинации для участия в Олимпийских играх. Она заявила, что готова пройти ради этого нужную процедуру, хотя пока ей ещё нет 18 лет.

«В целом я довольна своим выступлением. Рада, что откатала чисто, но расстроена, что не делала тройной аксель. Мне очень подходят обе программы. У меня много общего с Фридой, она шла вперёд несмотря ни на что, продолжала заниматься творчеством. Мне важнее сам мой прокат, чем оценки. Но сегодня я довольна и оценками. Конечно, у меня было два варианта — сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит. Так что можно и прокатать. Если будет нужно, то, конечно, все будут вакцинироваться. Но в нашем случае на Олимпиаду нужно сначала попасть», — рассказала Трусова в интервью Sport24.

В ночь с воскресенья на понедельник девушки представят произвольные программы. Бронзовая призёрка чемпионатов мира не стала заранее говорить, сколько всё-таки планирует исполнить четверных прыжков, но при любом их количестве у неё будут отличные шансы одержать итоговую победу.