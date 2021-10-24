Трусова прокомментировала победу в короткой программе на Skate America

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Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала первое место по итогам короткой программы на этапе серии Гран-при Skate America.

«В целом я довольна выступлением. Рада, что откатала чисто. Расстроена только, что не делала тройной аксель. Мне важнее качество проката, чем оценки, но сегодня я довольна и тем, и другим. У меня было два варианта: сняться или кататься. Сегодня утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит, поэтому можно и прокатать», — цитирует Трусову «Чемпионат».

17-летняя фигуристка чисто исполнила свою программу и получила от судей 77,69 балла.

Второе место заняла её соотечественница Дарья Усачёва (76,71), которая также откаталась безошибочно. Тройку лучших замкнула россиянка Ксения Синицына (71,51).

Ранее сообщалось, что Аннабель Морозов и Андрей Багин стали пятыми в ритм-танце на Skate America.

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