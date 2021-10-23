Тарасова критически высказалась о максимализме фигуристки Трусовой

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном отказе Александры Трусовой от участия в этапе Гран-при США по фигурному катанию.
Тарасова критически высказалась о максимализме фигуристки Трусовой
  • РИА Новости

«На рекорд идут раз в году, а всё остальное время готовятся к нему. Тем более что нога болит. Она выдающаяся фигуристка, никто с этим не спорит. Думаю, что вдвоём с тренером они поймут, что им делать», — цитирует Тарасову РИА Новости.

По её словам, Трусова и её тренер Этери Тутберидзе должны сами понять, сколько фигуристке с больной ногой прыгать четверных. И только потом принимать решение о снятии с соревнований или изменении короткой программы.

СМИ сообщали, что 17-летняя уроженка Рязани может отказаться от участия в этапе Гран-при США. Тутберидзе рассматривает вопрос об упрощении программы фигуристки. Однако Трусова не желает делать этого.

Напомним, что в короткой программе Трусовой заявлен тройной аксель, в произвольной — пять четверных прыжков.

Короткая программа у женщин должна пройти в ночь с 23 на 24 октября.

Skate America проходит в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Трусова пропустила тренировку перед стартом Гран-при США.

 

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