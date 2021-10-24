Несовершеннолетняя фигуристка Трусова готова вакцинироваться ради участия в Олимпиаде

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17-летняя российская фигуристка Александра Трусова заявила о желании вакцинироваться ради участия в Олимпиаде в Пекине.

«Конечно, если будет нужно, то все будут вакцинироваться. Но на Олимпиаду надо ещё попасть. Конкуренция — это всегда хорошо. Я рада, что в России столько сильных девочек. Будем бороться на чемпионате России», — цитирует Трусову «Чемпионат».

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.

В настоящий момент Трусова принимает участие в первом этапе Гран-при США. Она выиграла короткую программу, получив от судей 77,69 балла.

Ранее Трусова прокомментировала победу в короткой программе на Skate America.

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