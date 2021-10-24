Не повод для беспокойства: почему прокаты российских пар на этапе Гран-при в США не стоит рассматривать под лупой

Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в США. С небольшими помарками в произвольной программе они обошли ставших вторыми японцев Рику Миуру и Рюити Кихару. Третье место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые допустили более существенные ошибки. RT объясняет, почему не стоит беспокоиться о том, что главные фавориты олимпийского сезона не показывают идеальных прокатов.

Завоевав золото первого этапа Гран-при Skate America, Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали первую серьёзную победу в олимпийском сезоне. Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский завершили турнир с третьим результатом, отстав на 16,97 от чемпионов и на 2,67 от пары Рику Миура — Рюити Кихара.

Если что и считать сенсацией в этом раскладе, так это результат японского дуэта. Для всех тех, кто не слишком фанатично интересуется фигурным катанием, появление японцев в числе сильнейших пар мира — некий нонсенс, плохо стыкующийся с традициями парного катания в принципе. Хотя ничего противоестественного здесь нет.

Миура и Кихара — достаточно типичные представители канадской школы парного катания, созданной Ришаром Готье (нынешние тренеры пары Бруно Маркотт, Меган Дюамель и хореограф Жюли Маркотт вышли как раз из-под крыла этого специалиста), с достаточно большим опытом международных выступлений (пусть и с другими партнёрами). К тому же в этом сезоне они уже в какой-то степени отрепетировали свой выход в большой свет — выиграли турнир Autumn Classic International с личным рекордом. А в Лас-Вегасе на четыре с небольшим балла этот рекорд превзошли.

Победу двукратных чемпионов Европы можно назвать сенсационной в ещё меньшей степени: выступление в Лас-Вегасе стало для Тарасовой и Морозова уже пятым в сезоне, пара совершенно очевидно набирает ход, хотя пока ещё ни в короткой, ни в произвольной программах не вышла на уровень высших личных достижений. Субботний (а по московскому времени — воскресный) прокат Гран-при получился у Евгении и Владимира неидеальным: сначала партнёрша сдвоила сальхов, а затем небольшая ошибка случилась уже у партнёра во второй прыжковой комбинации. Эти недочёты не имели по большому счёту никакого значения, поскольку пара выполнила на турнире основную задачу: завоевала максимальное количество очков в борьбе за выход в финал.

Что касается Бойковой и Козловского, не слишком удачное начало тоже укладывается в рамки допустимого. Во-первых, у Саши и Дмитрия это первый старт-презентация новых программ: из-за проблем с оформлением американских виз фигуристы были вынуждены пропустить запланированный старт серии «Б» в Финляндии. Во-вторых, в произвольной части Бойкова и Козловский пошли на максимальную для себя и пока ещё экспериментальную прыжковую сложность, включив в программу комбинацию с двумя тройными сальховами. И то, что они не справились с этой задачей (Саша упала ещё и с выброса, заработав в общей сложности два балла штрафа), можно считать рабочим моментом — не более.

Но если взять эту точку зрения за основу, невольно возникает вопрос: в какой, собственно, момент сезона надо начинать беспокоиться о том, что не всё складывается так, как хочется? С одной стороны, для фигуристов такого масштаба, как Бойкова — Козловский или Тарасова — Морозов (виртуально к этому списку, конечно же, следует причислить и чемпионов мира Анастасию Мишину — Александра Галлямова), олимпийский год — это сезон одного старта. Всё остальное — всего лишь репетиция, проба сил, стратегий и нервных систем. С другой — все мы интуитивно ждём от сильнейших только идеальных прокатов. Поэтому и расстраиваемся, когда это не получается.

Аналогичный процесс экспериментирования с программами и элементами наблюдался в Лас-Вегасе даже у трёхкратного чемпиона мира в одиночном катании Нэйтана Чена. Американец поставил перед собой в этом сезоне архисложную с психологической точки зрения задачу — исполнить короткую программу почти в том самом виде, как четыре года назад на Играх в Пхёнчхане. И под ту же самую музыку.

Для тех, кто не помнит, освежу факты: на ОИ-2018 Чен остался без каскада с запланированным четверным лутцем, без четверного тулупа и без тройного акселя. Занял по итогу 17-е место, и даже выигранная произвольная с преимуществом в десяток баллов над великим Юдзуру Ханю не помогла американцу подняться на тех Играх выше пятого места. В последующие четыре года Чен трижды побеждал на мировых первенствах, но воспоминание о Пхёнчхане так и осталось зияющей раной. И вряд ли кому могло прийти в голову, что залечивать психологическую травму Нэйтан станет столь радикальным образом — заставив себя мысленно пройти через тот пережитый ужас.

Пока пройти не получается: в короткой программе Лас-Вегаса Чен сорвал оба четверных прыжка и остался пятым. Был шанс исправить всё в произвольной, но реализовать задачу не получилось. Фигурист заявил шесть четверных, справился с четырьмя и в сумме общего зачёта остался третьим, оборвав беспроигрышную серию выступлений, которая тянулась с 2018-го — с чемпионата мира в Милане.

Стоит ли по этому поводу паниковать? Совершенно нет. Как философски заметил на этот счёт Рафаэль Арутюнян, под чьим руководством Нэйтан катается с детства, во-первых, впереди достаточно много времени на всевозможные решения (в том числе на замену программы, если таковая потребуется), а во-вторых, ещё неясно, чего в этой ситуации больше — плюсов или минусов. Ведь так или иначе, любая прерванная серия побед хоть и расстраивает, но одновременно освобождает спортсмена от очень серьёзного психологического груза.

Вы спросите, при чём тут Чен? При том, что и американца, и Тарасову — Морозова, и Бойкову — Козловского совершенно очевидно объединяет одно и то же желание: завершить сезон в статусе сильнейших. Понятно, что у их соперников могут быть собственные намерения на этот счёт (как, например, у Винсента Чжоу, с блеском выигравшего в Лас-Вегасе мужской турнир), но сейчас можно сказать одно: первый этап Гран-при — это всего лишь отправная точка как для победителей, так и для проигравших.

Теперь Тарасову и Морозова ждёт достаточно сложный этап в Токио (12—14 ноября), где фигуристам предстоит схлестнуться с действующими чемпионами мира Мишиной — Галлямовым, а Бойковой — Козловскому предоставляется прекрасная возможность поправить своё турнирное положение на этапе в Гренобле (19—21 ноября) при гораздо менее острой конкуренции. И не сказать, что позиции российских пар, открывших в Лас-Вегасе сезон Гран-при, выглядят чрезмерно уязвимыми.