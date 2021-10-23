Авербух: Тарасовой и Морозову нужно увереннее исполнять ключевые элементы

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал исполнение короткой программы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на этапе Гран-при в США.

«Конечно, дорабатывать есть всегда что, и хочется большей уверенности в двух ключевых прыжковых элементах — они были исполнены безукоризненно, но все равно чувствовалась нервозность», — цитирует ТАСС Авербуха.

Он подчеркнул, что преодолеть рубеж в 80 баллов — это очень хороший результат. Удачное выступление в США придаст российской паре стабильности, отсутствие которой мешает им последние два сезона.

Морозов и Тарасова набрали 80,36 балла по итогам первого проката. Второе место занимают их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43). На третьем месте идут Рику Миура и Рюити Кихара (72,63) из Японии.

Произвольную программу фигуристы покажут 24 октября.

Skate America проходит в Лас-Вегасе.

Ранее Дмитрий Козловский оценил исполнение короткой программы на Гран-при США по фигурному катанию.