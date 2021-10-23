Козловский: мы сделали первый маленький шаг к Играм-2022

Дмитрий Козловский, выступающий с Александрой Бойковой, оценил исполнение короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Гран-при США по фигурному катанию.

«Это наш первый старт в сезоне, нам было непросто. Мы катались неплохо, но это был только первый маленький шаг на нашем пути к главной цели сезона — Олимпийским играм. Мы должны двигаться вперёд шаг за шагом, и сегодня мы только начали свой поход», — цитирует Козловского пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Бойкова и Козловский (75,43 балла) идут на втором месте после короткой программы. Лидируют их соотечественники Владимир Морозов и Евгения Тарасова (80,36). Третье место занимают Рику Миура и Рюити Кихара (72,63) из Японии.

Skate America проходит в Лас-Вегасе.

Зимняя Олимпиада 2022 года состоится в Пекине 4—20 февраля.

Ранее Морозов оценил прокат короткой программы на Гран-при США.