Морозов оценил прокат короткой программы на Skate America
«Удалось практически всё, есть недочёты на дорожке. В целом создали неплохое впечатление. Сделали все элементы, получили хорошие оценки. Это было неплохо, но можно лучше. На произвольную программу стимула и без этого достаточно», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».
По его словам, теперь необходимо забыть о короткой программе и начать готовиться к произвольной.
«Сегодня отдохнём, поспим и будем продолжать соревнования», — добавил он.
Морозов в дуэте с Евгенией Тарасовой набрали 80,36 балла по итогам первого проката.
Второе место занимают их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43). На третьем месте идут Рику Миура и Рюити Кихара (72,63) из Японии.
Skate America проходит в Лас-Вегасе.
Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что ряд российских фигуристов не получили канадские визы для участия в этапе Гран-при в Ванкувере.