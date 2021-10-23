Морозов оценил прокат короткой программы на Skate America

Россиянин Владимир Морозов прокомментировал лидерство после исполнения короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Гран-при США по фигурному катанию.

«Удалось практически всё, есть недочёты на дорожке. В целом создали неплохое впечатление. Сделали все элементы, получили хорошие оценки. Это было неплохо, но можно лучше. На произвольную программу стимула и без этого достаточно», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

По его словам, теперь необходимо забыть о короткой программе и начать готовиться к произвольной.

«Сегодня отдохнём, поспим и будем продолжать соревнования», — добавил он.

Морозов в дуэте с Евгенией Тарасовой набрали 80,36 балла по итогам первого проката.

Второе место занимают их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43). На третьем месте идут Рику Миура и Рюити Кихара (72,63) из Японии.

Skate America проходит в Лас-Вегасе.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что ряд российских фигуристов не получили канадские визы для участия в этапе Гран-при в Ванкувере.