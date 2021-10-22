Тарасова — о проблемах с канадскими визами: это срыв соревнований ISU

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что ряд российских фигуристов не получили канадские визы для участия в этапе Гран-при в Ванкувере.

«Это срыв этапов ISU, что просто недопустимо. Завтра уже начинается первый этап Гран-при в США, все идёт впритык, уже нельзя переносить даты. Это полнейшее безобразие», — цитирует «Матч ТВ» Тарасову.

Вместе с тем она также считает, что это, возможно, недоработка «наших представителей».

«Мало спрашивали с посольства и каждый день их не теребили», — добавила она.

В числе не получивших пока паспорта с канадскими визами — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын.

Этап Гран-при в Ванкувере Skate Canada пройдёт 29—31 октября.

Ранее в ФФККР рассказали о сложной ситуации с получением виз для участия в Skate Canada.