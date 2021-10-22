В ФФККР рассказали о сложной ситуации с получением виз для участия в Skate Canada
- Reuters
«В числе не получивших пока паспорта с визами — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын», — сообщает пресс-служба ФФККР.
В сообщении подчёркивается, что ФФККР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев (ISU) возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелётов.
Этап Гран-при в Ванкувере Skate Canada пройдёт 29—31 октября.
Ранее сообщалось, что японская фигуристка Рика Кихира не примет участия в Гран-при в Канаде сезона-2021/22.