Морозов — о лидерстве на Skate America: можем сделать ещё лучше

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Россиянин Владимир Морозов оценил исполнение короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при США по фигурному катанию.
Морозов — о лидерстве на Skate America: можем сделать ещё лучше
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Это наши пятые соревнования в сезоне, и мы сделали ещё один шаг вперёд. Это не был наш 100-процентный результат, мы чувствуем, что можем сделать ещё лучше, но сегодня мы довольны», — цитирует Морозова пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Морозов в дуэте с Евгенией Тарасовой набрали 80,36 балла по итогам первого проката.

Второе место занимают их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43). На третьем месте идут Рику Миура и Рюити Кихара (72,63) из Японии.

Skate America проходит в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что россиянка Александра Трусова может принять решение отказаться от участия в этапе серии Гран-при США по фигурному катанию.

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