Трусова рассказала об исполнении своей программы на Skate America

Россиянка Александра Трусова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при по фигурному катанию в США.

«Мы сократили сложность контента до одного четверного. Это лёгкий вариант. Рада, что удалось откатать чисто, но хочу делать больше четверных», — цитирует Трусову «Чемпионат».

При этом она отметила, что была не в лучшей форме и постарается вернуть её, чтобы пройти квалификацию на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

17-летняя уроженка Рязани по итогам короткой и произвольной программ набрала 232,37 балла.

Второе место заняла её соотечественница Дарья Усачёва — 217,31 балла, а третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ён (216,97).

Ещё одна россиянка, Ксения Синицына, заняла пятое место (205,76).

Соревнования Skate America проходили в Лас-Вегасе.

Ранее Трусова заявила, что находится «не в форме».