Трусова рассказала об исполнении своей программы на Skate America
- РИА Новости
«Мы сократили сложность контента до одного четверного. Это лёгкий вариант. Рада, что удалось откатать чисто, но хочу делать больше четверных», — цитирует Трусову «Чемпионат».
При этом она отметила, что была не в лучшей форме и постарается вернуть её, чтобы пройти квалификацию на Олимпиаду 2022 года в Пекине.
17-летняя уроженка Рязани по итогам короткой и произвольной программ набрала 232,37 балла.
Второе место заняла её соотечественница Дарья Усачёва — 217,31 балла, а третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ён (216,97).
Ещё одна россиянка, Ксения Синицына, заняла пятое место (205,76).
Соревнования Skate America проходили в Лас-Вегасе.
Ранее Трусова заявила, что находится «не в форме».