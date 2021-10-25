Трусова рассказала об исполнении своей программы на Skate America

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Россиянка Александра Трусова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при по фигурному катанию в США.
Трусова рассказала об исполнении своей программы на Skate America
  • РИА Новости

«Мы сократили сложность контента до одного четверного. Это лёгкий вариант. Рада, что удалось откатать чисто, но хочу делать больше четверных», — цитирует Трусову «Чемпионат».

При этом она отметила, что была не в лучшей форме и постарается вернуть её, чтобы пройти квалификацию на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

17-летняя уроженка Рязани по итогам короткой и произвольной программ набрала 232,37 балла.

Второе место заняла её соотечественница Дарья Усачёва — 217,31 балла, а третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ён (216,97).

Ещё одна россиянка, Ксения Синицына, заняла пятое место (205,76).

Соревнования Skate America проходили в Лас-Вегасе.

Ранее Трусова заявила, что находится «не в форме».

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