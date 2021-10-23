«Это срыв соревнований»: российским фигуристам не выдают визы в Канаду для участия в этапе Гран-при

Российские фигуристы не могут получить визы для участия в этапе Гран-при в Канаде, который состоится с 29 по 31 октября. Без документов пока остаются Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, тренер Алексей Мишин и другие. В ФФККР заявили, что продолжают работать над решением проблемы, в то время как Татьяна Тарасова раскритиковала действия организации, не сумевшей вовремя оформить спортсменам разрешения на въезд.

Проблемы с получением виз для участия в соревнованиях стали для российских спортсменов недоброй традицией. Едва ли не каждый месяц представители той или иной сборной вынуждены либо пропускать турниры из-за отсутствия документов, либо поднимать шум, чтобы добиться разрешения на въезд в другую страну. Не обошла стороной эта неприятная тенденция и фигуристов.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что несколько спортсменов и их тренеров рискуют пропустить этап серии Гран-при в Канаде. Турнир Skate Canada должен пройти с 29 по 31 октября в Ванкувере, за день до его начала также должны состояться официальные тренировки. На соревнования были заявлены 12 российских фигуристов, однако вылететь в Канаду 24 октября сможет только часть из них.

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«На остальных членов российской команды паспорта с канадскими въездными визами пока не получены, и, несмотря на все усилия ФФККР, это может произойти, по последней информации, не ранее понедельника. Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены ещё в середине месяца», — сообщили в ФФККР.

В число тех, кто пока не получил паспорта и визы, вошли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов. Также не смогут вылететь согласно первоначальному плану тренеры Алексей Мишин и Евгений Рукавицын. В ФФККР не уточнили, кто всё-таки получил документы. Остальными российскими участниками Skate Canada должны стать одиночник Александр Самарин, спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин и танцевальные дуэты Диана Дэвис — Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный.

Пропуск турнира станет для спортсменов большим разочарованием. Они не только лишатся возможности заработать призовые деньги, но и не смогут претендовать на участие в финале Гран-при и не заработают очки в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Кроме того, у фигуристов не будет шанса лишний раз проявить себя на глазах у судей, что особенно важно во время олимпийского сезона. Это в первую очередь касается Камилы Валиевой — одной из главных фавориток Олимпиады: нужно уже сейчас зарабатывать авторитет у арбитров, но это не получится сделать, если ей так и не вернут паспорт с канадской визой.

В федерации пообещали, что продолжат работать над решением проблемы вместе с организаторами и ISU. Об этом сказано и в заявлении, опубликованном на официальном сайте, и это же подтвердил «Чемпионату» генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Вопрос будет решён, как только мы получим паспорта спортсменов и тренеров в канадском посольстве. Занимаемся всем совместно с Федерацией фигурного катания Канады и ISU. Повторюсь: всё решаем, занимаемся все — и очень активно», — сказал Коган.

Тренер Макара Игнатова Евгений Рукавицын пока не теряет надежды и рассчитывает принять участие в Skate Canada. По его словам, возможность отправиться в Ванкувер ещё остаётся, но для этого придётся поменять билеты на более поздние.

«Да, действительно, на данный момент у нас нет виз. Как будут развиваться события, я думаю, будет ясно в ближайшее время. Но мне сложно дать какой-либо комментарий, потому что я не обладаю информацией. Мало кто в принципе ей обладает. Сейчас все находятся в состоянии нехватки информации: что происходит, когда могут дать визы и так далее. Но мы с моими спортсменами, безусловно, планируем лететь в Канаду. Я не думаю, что вопрос будет стоять о том, чтобы отменить турнир для ряда спортсменов, кому не дали визы. Скорее сейчас он заключается в корректировке рейсов», — рассказал Рукавицын «Матч ТВ».

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обрушилась с критикой и на ФФККР, и на канадскую сторону. Она отметила, что происходящее ведёт к срыву соревнований.

«Я считаю, что это просто безобразие. Это недоработка наших представителей: мало спрашивали с посольства и каждый день их не теребили. Можно, конечно, сказать, что это делается специально, но не факт. Мы не знаем порядок выдачи виз, к сожалению. В любом случае это срыв международных соревнований, это срыв этапов ISU, что просто недопустимо. Завтра уже начинается первый этап Гран-при, всё идет впритык, уже нельзя переносить даты. Я бы побоялась при такой обстановке международных отношений лететь в последний день, находясь без визы. Но это я бы побоялась. Я не знаю, как это возможно, просто не представляю. Всю страну оставили без виз и без соревнований. Не выдали визы и москвичам, и петербуржцам. Мне интересно, понимают ли те, кто выдаёт визы, то, что они делают. Мне кажется, что не совсем. Они не просто кому-то не выдают визы, а срывают соревнования», — заявила Тарасова.

Ранее проблемы с визами едва не возникли у участников этапа Гран-при в США, который проходит в эти дни в Лас-Вегасе. Чтобы получить американские визы, фигуристам приходилось лететь в Ташкент и уже там получать необходимые документы. К счастью, все в итоге смогли прилететь и выйти на лёд. Также в этом сезоне уже успели пострадать юниоры, которые не выступали на двух этапах во Франции из-за серьёзных коронавирусных ограничений.