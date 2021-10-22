Роднина назвала серию Гран-при по фигурному катанию «кухонными разборками»

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала серию Гран-при в Северной Америке и предсезонные прокаты в России «кухонными разборками».

«Я не люблю промежуточные старты. Люблю чемпионаты мира, Европы, Олимпиады. А это так… кухонные разборки. Знаете, если меня приглашают в гости, я хочу прийти и уже за хорошим столом с хорошей сервировкой общаться с людьми. А происходившее на кухне меня не интересует», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Роднина призналась, что не смотрела контрольные прокаты сборной России в августе и сентябре.

«Господь с вами! Это не моя работа абсолютно», — сказала она.

Депутат Госдумы добавила, что с нетерпением ждёт чемпионат Европы и зимние Олимпийские игры в Пекине. Она также не исключила, что, возможно, посмотрит Гран-при России.

Skate America пройдёт 22—24 октября в Лас-Вегасе, Skate Canada состоится 29—31 октября в Ванкувере.

Ранее в ФФККР рассказали о сложной ситуации с получением виз для участия в Skate Canada.