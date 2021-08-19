Красный флаг для чемпионки: Ласицкене пропустит этап Бриллиантовой лиги в Юджине из-за проблем с визой США

Российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова не получили визы в США, поэтому пропустят этап Бриллиантовой лиги в Юджине. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту теперь рискует не пройти отбор на финальные соревнования в Цюрихе. Обе спортсменки также лишились возможности заработать по $10 тыс. за победу на турнире.

Первый старт прыгуньи в высоту Марии Ласицкене в качестве олимпийской чемпионки откладывается. Российская спортсменка собиралась выступить 21 августа в американском Юджине на этапе Бриллиантовой лиги, однако этого не произойдёт. 28-летняя легкоатлетка не получила визу для въезда в США и пропустит соревнования. В точно такой же ситуации оказалась серебряная призёрка Олимпиады в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

О проблеме двух ведущих российских легкоатлеток долгое время ничего не было известно, пока Ласицкене не рассказала о них после своей победы в Токио. Она попросила о помощи с оформлением документов, так как до старта в США на тот момент оставалось всего две недели.

«21 августа этап Бриллиантовой лиги в Юджине, а виз у нас нет. И мы не знаем, как их сделать. Вот, может быть, кто-то поможет? Не хотелось бы пропускать эти этапы, всё-таки столько сил потрачено и хочется показать красивые прыжки. Сезон завершать ещё рано, он, можно сказать, только начинается, впереди много всего», — сказала Ласицкене «Матч ТВ».

Также по теме «Не было никакой политической позиции»: как Магучих прокомментировала скандал вокруг фото с Ласицкене Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих ответила на критику, которой подверглась на родине после совместного фото с россиянкой Марией...

Личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян спустя несколько дней рассказал, что помочь вызвалась одна американская компания, поставляющая экипировку. По его словам, это мог быть последний шанс для его подопечной отправиться на турнир.

«Менеджер спортсменки Ольга Назарова обратилась в представительство известного американского экипировщика, потому что они заинтересованы в том, чтобы Маша выступала в Юджине. На данный момент они занимаются подготовкой приглашения для нас. Они попробуют через консульство сделать визы. Другого варианта нет, просто невозможно. Мы надеемся, что так у нас всё получится», — цитировало Габриляна РИА Новости.

К решению проблемы подключилось и Министерство спорта. 12 августа в ведомстве заявили, что Ласицкене не уведомляла о намерении выступить в США, но чиновники пообещали совместно с МИД сделать всё возможное.

«К сожалению, ни Всероссийская федерация лёгкой атлетики, ни сама Мария Ласицкене ранее не информировали Министерство спорта РФ о планах участия спортсменки в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине. Как только стало об этом известно, Министерство спорта оперативно подключилось к решению вопроса получения визы для въезда на территорию США. В настоящее время Минспорт России совместно с МИД прорабатывает варианты получения визы для спортсменки. Аналогичную поддержку мы оказываем Анжелике Сидоровой. С учётом ограниченного срока, оставшегося до этапа Бриллиантовой лиги в Юджине, Министерство спорта приложит все усилия, чтобы спортсменки выступили на последующих стартах в США», — сообщили в ведомстве.

Однако дело не сдвинулось с мёртвой точки. Из окружения спортсменок продолжали поступать комментарии о том, что визы им так и не сделали, и в итоге за три дня до начала соревнований и за день до предполагаемого вылета стало известно, что соревнования для Ласицкене и Сидоровой после Олимпиады откладываются.

«Мария не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине по причине того, что у неё нет американской въездной визы. Её следующим стартом станет этап в Лозанне 26 августа», — рассказала ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Для Ласицкене пропуск турнира станет ударом, так как теперь она рискует пропустить финальный этап серии в Цюрихе, где будут разыгрываться главный трофей соревнований и приз в $30 тыс. Россиянке в этом сезоне не везёт в Бриллиантовой лиге — на состязаниях в Гейтсхеде она была только четвёртой, а этап в Стокгольме пропустила из-за травмы. Это привело к тому, что в общем зачёте она пока занимает восьмое место, а пройти в финал смогут только шесть спортсменок. Ласицкене теперь нужно как можно лучше выступить в Лозанне, Париже и Брюсселе, чтобы сохранить шанс на пятую победу в престижном турнире.

Для Сидоровой пропуск этапа в Юджине не так критичен. В её дисциплине прошли уже все предварительные этапы, и россиянка заслужила право выступить в финале. Но за $10 тыс., которые полагаются победителю отдельных турниров, она уже не поборется. До финала в Цюрихе Сидорова выступит только на менее престижных соревнованиях в Падуе 5 сентября.

Проблемы с получением американской визы испытывала также олимпийская чемпионка в теннисном миксте Анастасия Павлюченкова. Из-за этого она снялась с проходящего в эти дни турнира в Цинциннати. К счастью, необходимые документы всё-таки были оформлены, и она не пропустит последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США, который начнётся 30 августа.