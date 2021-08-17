Ласицкене до сих пор не получила визу США для участия в Бриллиантовой лиге

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Личный тренер чемпионки летних Олимпийских игр в Токио легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян заявил, что его подопечная пока не получила визу США для участия в Бриллиантовой лиге в Юджине.
Ласицкене до сих пор не получила визу США для участия в Бриллиантовой лиге
  • РИА Новости

«Пока, к сожалению, визу мы не получили. Новостей пока нет. Сейчас мы находимся в стадии ожидания, а участие Марии в этапе, конечно, под вопросом», — приводит слова Габриляна РИА Новости.

По словам тренера, легкоатлетка в данный момент тренируется с учётом стартов в Юджине. Вместе с тем Габрилян признался, что уже подготовлен дополнительный план занятий к следующему этапу Бриллиантовой лиги в Лозанне 26 августа.

Этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине (штат Орегон) 21 августа.

Ранее Министерство спорта России отреагировало на заявление Ласицкене о трудностях с получением американской визы.

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