Ласицкене до сих пор не получила визу США для участия в Бриллиантовой лиге

Личный тренер чемпионки летних Олимпийских игр в Токио легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян заявил, что его подопечная пока не получила визу США для участия в Бриллиантовой лиге в Юджине.

«Пока, к сожалению, визу мы не получили. Новостей пока нет. Сейчас мы находимся в стадии ожидания, а участие Марии в этапе, конечно, под вопросом», — приводит слова Габриляна РИА Новости.

По словам тренера, легкоатлетка в данный момент тренируется с учётом стартов в Юджине. Вместе с тем Габрилян признался, что уже подготовлен дополнительный план занятий к следующему этапу Бриллиантовой лиги в Лозанне 26 августа.

Этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине (штат Орегон) 21 августа.

Ранее Министерство спорта России отреагировало на заявление Ласицкене о трудностях с получением американской визы.