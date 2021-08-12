Минспорт подключился к решению вопроса получения визы США для Ласицкене и Сидоровой
- Reuters
«Всероссийская федерация лёгкой атлетики и сама Мария Ласицкене ранее не информировали Министерство спорта Российской Федерации о планах участия спортсменки в этапе Бриллиантовой лиги. Как только стало об этом известно, Министерство спорта оперативно подключилось к решению вопроса получения визы для въезда на территорию США», — говорится в пресс-релизе Минспорта.
Также в сообщении отмечается, что в настоящее время Минспорт совместно с МИД России прорабатывает варианты получения визы для спортсменки. Аналогичная поддержка оказывается легкоатлетке Анжелике Сидоровой.
«С учётом ограниченного срока, оставшегося до этапа Бриллиантовой лиги в Юджине, Министерство спорта приложит все усилия для того, чтобы спортсменки выступили на последующих стартах в США», — пояснили в министерстве.
Этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине (штат Орегон) 21 августа.
Ранее сообщалось, что американский экипировщик намерен помочь олимпийской чемпионке Токио в прыжках в высоту Марии Ласицкене получить визу в США для участия в этапе Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике.