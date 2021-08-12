Американский экипировщик поможет Ласицкене оформить визу США
- Reuters
«Менеджер спортсменки Ольга Назарова обратилась в представительство известного американского экипировщика, потому что они заинтересованы в том, чтобы Маша выступала в Юджине», — приводит слова личного тренера легкоатлетки Геннадия Габриляна РИА Новости.
По его словам, представители американской компании в данный момент прилагают все усилия, чтобы через консульство получить визы.
Этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине (штат Орегон) 21 августа.
Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту.