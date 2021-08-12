Американский экипировщик поможет Ласицкене оформить визу США

Короткая ссылка
Американский экипировщик намерен помочь олимпийской чемпионке Токио в прыжках в высоту Марии Ласицкене получить визу в США для участия в этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике.
Американский экипировщик поможет Ласицкене оформить визу США
  • Reuters

«Менеджер спортсменки Ольга Назарова обратилась в представительство известного американского экипировщика, потому что они заинтересованы в том, чтобы Маша выступала в Юджине», — приводит слова личного тренера легкоатлетки Геннадия Габриляна РИА Новости.

По его словам, представители американской компании в данный момент прилагают все усилия, чтобы через консульство получить визы.

Этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине (штат Орегон) 21 августа.

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить