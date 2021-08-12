Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту, Ласицкене — вторая
- Reuters
Как сообщается на официальном сайте IAAF, лидером рейтинга стала украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая выиграла бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио.
Второе место заняла россиянка Мария Ласицкене, завоевавшая золото Олимпийских игр.
На третьей позиции — Никола Макдермотт из Австралии, выигравшая серебро Олимпиады.
Ранее Магучих заявила, что в её фотографии с Ласицкене не было политики.