Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту, Ласицкене — вторая

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала обновлённый рейтинг по прыжкам в высоту.

Как сообщается на официальном сайте IAAF, лидером рейтинга стала украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая выиграла бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио.

Второе место заняла россиянка Мария Ласицкене, завоевавшая золото Олимпийских игр.

На третьей позиции — Никола Макдермотт из Австралии, выигравшая серебро Олимпиады.

Ранее Магучих заявила, что в её фотографии с Ласицкене не было политики.