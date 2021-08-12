Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту, Ласицкене — вторая

Короткая ссылка
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала обновлённый рейтинг по прыжкам в высоту.
Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту, Ласицкене — вторая
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте IAAF, лидером рейтинга стала украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая выиграла бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио.

Второе место заняла россиянка Мария Ласицкене, завоевавшая золото Олимпийских игр.

На третьей позиции — Никола Макдермотт из Австралии, выигравшая серебро Олимпиады.

Ранее Магучих заявила, что в её фотографии с Ласицкене не было политики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить