Легкоатлетка Магучих заявила, что в её фото с Ласицкене не было политики

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на летних Олимпийских играх в Токио.
Легкоатлетка Магучих заявила, что в её фото с Ласицкене не было политики
  • Reuters

«В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой политики. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает», — цитирует Магучих РИА «Новости».

Напомним, Ласицкене завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту, а украинка — бронзовую. После соревнований легкоатлетки вместе сфотографировались.

Ранее украинский борец Жан Беленюк заступился за Магучих из-за травли за фотографию с Ласицкене.

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