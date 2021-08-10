Украинский борец заступился за Магучих из-за травли за фотографию с Ласицкене

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Украинский борец Жан Беленюк высказался о травле украинской легкоатлетки Ярославы Магучих за фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на летних Олимпийских играх в Токио.
Украинский борец заступился за Магучих из-за травли за фотографию с Ласицкене
  • Reuters

«Магучих очень светлая, вежливая и спокойная девушка. Ярослава — настоящий герой Олимпийских игр в Токио! В упорной борьбе она получила серебряную медаль для сборной Украины. И это только в 19 лет. Издеваться над молодой девушкой неправильно!» — написал Беленюк на странице в Facebook.

Напомним, Ласицкене завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту, а Магучих — бронзовую. После соревнований легкоатлетки вместе сфотографировались.

Ранее Соловьёв предложил украинке Магучих переехать в Россию из-за травли за фотографию с Ласицкене.

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