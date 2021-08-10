Соловьёв предложил украинке Магучих переехать в Россию из-за травли за фотографию с Ласицкене

Российский журналист Владимир Соловьёв высказался о травле украинской легкоатлетки Ярославы Магучих за фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на летних Олимпийских играх в Токио.

«На Украине сейчас может быть всё что угодно. На уровне личной травли уже началось. Но Ярослава Магучих всегда может переехать в Россию и выступать здесь», — цитирует Соловьёва URA.RU.

По словам журналиста, украинская легкоатлетка продемонстрировала пример разумного, доброго и уважительного отношения российских и украинских спортсменов друг к другу.

«Та истерия, которую подхватило Министерство обороны Украины, — это позор», — сказал он.

Напомним, Ласицкене завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Магучих выиграла бронзовую медаль. После соревнований легкоатлетки сфотографировались вместе.

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