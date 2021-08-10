Кадыров оценил выступление чеченских спортсменов на ОИ в Токио

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил выступление чеченских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

«Друзья, я встретился со спортивными функционерами Чечни. Открывая совещание, поздравил российских атлетов с успешным выступлением на летних Олимпийских играх в Токио. Вопреки беспрецедентному давлению сборная России вошла в первую пятёрку медального зачёта и покинула Японию с высоко поднятой головой!» написал Кадыров на своей странице «Вконтакте».

По словам главы Чечни, на совещании он особое внимание уделил выступлениям чеченских спортсменов.

«Две бронзовые награды — это, конечно, хороший вклад в общий зачёт, но данный результат не соответствует нашему потенциалу. Чеченские атлеты способны на еще большие достижения», — написал он.

Также Кадыров написал о поручении новому министру Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике Турпал-Али Ибрагимову полностью пересмотреть систему подготовки спортсменов, отметив, что основной акцент необходимо сделать на олимпийских видах спорта.

«Плоды этой работы должны быть видны уже на следующих летних Олимпийских играх в Париже», — написал глава Чечни.

Напомним, с 23 июля по 8 августа в Токио проходили летние Олимпийские игры. Сборная России заняли пятое место в медальном зачёте, завоевав 71 медаль. Из чеченских спортсменов бронзовые медали выиграли дзюдоист Тамерлан Башаев и боксёр Имам Хатаев.

Ранее сообщалось, что Путин обратился к российским паралимпийцам.