Президент России Владимир Путин обратился к российским паралимпийцам перед летними Паралимпийскими играми в Токио.

Как сообщает ТАСС, президент России пообщался с паралимпийцами в режиме видеоконференции.

«Российские спортсмены после затянувшегося вынужденного перерыва снова покажут своё уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании — Паралимпиаде», — заявил Путин.

Он также пообещал провести личную встречу с олимпийцами и паралимпийцами после Игр в Токио.

Напомним, с 23 июля по 8 августа в Токио проходили летние Олимпийские игры. Сборная России заняли пятое место в медальном зачёте, завоевав 71 медаль.

Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября.

Ранее сообщалось, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил об официальном закрытии ОИ в Токио.