Глава МОК объявил закрытой Олимпиаду в Токио
- Reuters
Глава МОК Томас Бах объявил об официальном окончании Олимпиады на церемонии закрытия Игр, которая проходит на Национальном стадионе в столице Японии.
Игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года. На турнире были разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте. На счету отечественных спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
Ранее Бах передал олимпийский флаг Парижу, где состоятся Игры-2024.