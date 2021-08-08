Глава МОК объявил закрытой Олимпиаду в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о закрытии XXXII летних Игр в Токио.

Глава МОК Томас Бах объявил об официальном окончании Олимпиады на церемонии закрытия Игр, которая проходит на Национальном стадионе в столице Японии.

Игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года. На турнире были разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте. На счету отечественных спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Ранее Бах передал олимпийский флаг Парижу, где состоятся Игры-2024.