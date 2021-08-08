Бах передал олимпийский флаг Парижу, где состоятся Игры-2024

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Олимпийский флаг был передан от оргкомитета Игр в Токио Парижу, где пройдёт Олимпиада 2024 года.
Бах передал олимпийский флаг Парижу, где состоятся Игры-2024
  • Reuters

Торжественная передача флага состоялась в рамках церемонии закрытия ОИ-2020 на Национальном стадионе в столице Японии.  

Губернатор Токио Юрико Коикэ передала флаг главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, а тот вручил его мэру Парижа Анн Идальго.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.

Ранее сообщалось, что на церемонии закрытия Олимпиады был завершён парад спортсменов.

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