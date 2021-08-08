Бах передал олимпийский флаг Парижу, где состоятся Игры-2024
- Reuters
Торжественная передача флага состоялась в рамках церемонии закрытия ОИ-2020 на Национальном стадионе в столице Японии.
Губернатор Токио Юрико Коикэ передала флаг главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, а тот вручил его мэру Парижа Анн Идальго.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.
Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.
Ранее сообщалось, что на церемонии закрытия Олимпиады был завершён парад спортсменов.