Ласицкене высказалась о фотографии с Магучих на ОИ в Токио

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала совместную фотографию с украинкой Ярославой Магучих на летних Олимпийских играх в Токио.

«Самое главное, чтобы Магучих и остальным украинским легкоатлеткам было спокойно и комфортно, чтобы их никто не дёргал. Всё остальное не имеет значения», — написала Ласицкене в своих сториз в Instagram.

По словам россиянки, никакие заявления не изменят её тёплого отношения и уважения к украинским легкоатлеткам.

«На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев на этот счёт больше не будет», — написала она.

Напомним, Ласицкене завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту, а украинка — бронзовую. После соревнований легкоатлетки вместе сфотографировались.

Ранее Магучих прокомментировала совместную фотографию с Ласицкене на ОИ в Токио.