Украинская легкоатлетка Магучих прокомментировала травлю после фото с Ласицкене

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на летних Олимпийских играх в Токио.
Украинская легкоатлетка Магучих прокомментировала травлю после фото с Ласицкене
  • Reuters

«Нам проводили инструктаж. Но я была на эмоциях. Я ещё молодая легкоатлетка, а это Олимпиада. Мы просто поприветствовали друг друга, как и австралийскую легкоатлетку», — цитирует Магучих Suspilne.

Украинка заявила, что ничто не испортит её эмоций от Олимпийских игр в Токио, потому что это соревнования, на которые хочет попасть каждый атлет.

«Когда я поняла, что вышла в финал Олимпийских игр, эти эмоции уже ничто не могло испортить», — сказала она.

Напомним, Ласицкене завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту, а украинка — бронзовую. После соревнований легкоатлетки вместе сфотографировались.

Ранее сообщалось, что Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту.

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