«Не было никакой политической позиции»: как Магучих прокомментировала скандал вокруг фото с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих ответила на критику, которой подверглась на родине после совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Она заявила, что соблюдала принятые в спорте традиции, когда обнимала и поздравляла свою соперницу. Уроженка Днепра заявила, что в её действиях не было политического подтекста, и выразила поддержку вооружённым силам своей страны.

История с совместными фотографиями и объятиями россиянки Марии Ласицкене и украинки Ярославы Магучих на Олимпийских играх в Токио получила продолжение. 19-летняя спортсменка из Днепра прервала молчание и прокомментировала критику в свой адрес, заявив при этом о «войне» между странами.

Скандал вокруг Магучих разгорелся после окончания соревнований по прыжкам в высоту, на которых украинская легкоатлетка заняла третье место, а Ласицкене одержала победу. После финала девушки поздравили друг друга, обнялись и вместе позировали перед фотографами. Обычные для таких состязаний ритуалы вызвали неоднозначную реакцию на Украине. Магучих подверглась травле со стороны болельщиков и местных политиков, а в Министерстве обороны Украины вызвали спортсменку на беседу, так как она является младшим лейтенантом вооружённых сил страны.

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12 августа Магучих вместе с остальными членами украинской сборной вернулась домой и прокомментировала шумиху вокруг себя. Она рассказала, что в её действиях не нужно искать политического подтекста, так как она лишь соблюдала принятый в спорте этикет.

«После соревнований прежде всего все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода совести, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Также хочу поблагодарить людей, которые меня критикуют, потому что это опыт для меня и это сделает меня сильнее», — сказала «Сегодня» прыгунья в высоту.

После этого Магучих отдельно выразила признательность украинским солдатам, которые, по её словам, участвуют в «войне с Россией». Она подчеркнула, что следовала принятым традициям, когда фотографировалась с Ласицкене.

«Повторюсь, это не было выражением какой-то политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздравили друг друга согласно олимпийским традициям. И я очень уважаю воинов, которые сражаются, чтобы мы могли выступать на международной арене», — добавила спортсменка.

В разговоре с журналистами Магучих также обмолвилась, что её предупреждали, как нужно себя вести на Олимпийских играх. Однако спортсменку захлестнули эмоции.

«Да, нам проводили инструктаж. Но я была на эмоциях, это были эмоциональные соревнования для меня. Я ещё молодая спортсменка, а это Олимпийские игры. У меня были физические проблемы, но я очень была рада, что справилась. Мы просто поздравили друг друга, как и спортсменку из Австралии. Прежде всего, ничто не испортит впечатление от Олимпийских игр, потому что это соревнования, на которые стремится попасть каждый спортсмен. И когда я попала и уже в квалификации поняла, что я финалистка Олимпийских игр, — эти эмоции никто не испортит», — цитирует украинку «Суспільне».

Чуть позже Магучих вновь высказалась о произошедшем, опубликовав сообщение в своём Instagram. Она рассказала, что в Токио сбылась её мечта об олимпийской медали, и это вызвало сильный прилив чувств после соревнований.

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«Уважаемые соотечественники, я знаю, что моё фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде — мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир», — написала Магучих, не упомянув имени Ласицкене.

После этого спортсменка снова заговорила о «войне» между Украиной и Россией, подчеркнув, что поддерживает армию своей страны.

Не остался в стороне от скандала и министр спорта Украины Вадим Гутцайт. Он отметил, что спортсменку нельзя подвергать травле, чтобы у неё не возникал соблазн перебраться в другую страну, и пообещал на будущее проработать вопрос, как украинские спортсмены должны вести себя в ситуациях, в которую попала Магучих.

«Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала за эту медаль и это выступление. Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка из ОКР, из Российской Федерации. В тот момент она, наверное, не сдержала эмоций», — цитирует Гутцайта Интерфакс-Украина.