Квинтэссенция спорта в первозданном виде: почему Игры в Токио можно считать величайшими в истории

Олимпийские игры в Токио удались, несмотря на все проблемы и сложности, связанные с пандемией коронавируса. Отсутствие болельщиков на трибунах и соблюдение строжайших мер безопасности не сумели лишить планету праздника вопреки прогнозам скептиков. А многочисленные драмы, истории преодолений и громкие сенсации за авторством самих спортсменов в очередной раз напомнили, что на фоне стремления достойно представить свою страну всё остальное меркнет.

Любая Олимпиада оставляет послевкусие. Какие-то запоминаются успехом своих спортсменов, какие-то — блестящей организацией или, напротив, её убогостью, как это было, например, на Играх-1996 в Атланте. В последние несколько лет России не слишком везло в олимпийском плане: всегда находились причины, которые сильно омрачали праздник. Недопуск атлетов в Рио-де-Жанейро, унизительный статус в Пхёнчхане… Собственно, и в Токио российская команда ехала без гимна и флага, и, думаю, ожидания не только отдельных людей, но и всей страны сводились к тому, что эти Игры всем нам нужно просто пережить.

А получился праздник!

Удивительно, но в пользу очень яркого спортивного послевкусия сыграло даже то, что Игры проводились при фактически пустых трибунах. В какой-то момент эта новая пандемийная реальность стала восприниматься как лаконичная оправа вокруг уникального по чистоте и размеру драгоценного камня.

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И благодаря этому мы получили в Токио уникальную возможность увидеть не громоздкий и шумный олимпийский фестиваль, круглосуточно бушующий на площадях и улицах, а квинтэссенцию спорта в его первозданном виде. Где людей испепеляют страсти и на каждом шагу возникают сценарии, которых не придумать нарочно. Чего стоит одна лишь гимнастическая история история Симоны Байлз — великая драма, развернувшаяся на глазах у всего мира? Разве она стала менее пронзительной от того, что в зале не было зрителей?

Игры — это всегда победитель и проигравший. Речь здесь совершенно необязательно должна идти о медалях. Можно запомниться на годы истинным победителем, преодолев лишь себя, как это сделала Мадина Таймазова, завоевавшая бронзу в дзюдо с разбитым глазом после поражения удушающим приёмом, или Артур Далалоян, поставивший на карту своё здоровье ради успеха сборной в финале гимнастического многоборья.

Чемпионы — отдельная история. Бороться на Олимпиадах за золотую медаль с соперником, который ни в чём не слабее тебя, — это очень жестокая штука, порой заставляющая атлетов отбрасывать абсолютно все чувства, кроме гипертрофированного эгоизма и честолюбия.

Наиболее точно выразился на этот счёт трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, сказав много лет назад в интервью, что большой спорт способен пробуждать в людях не самые лучшие качества. И пояснил: «Когда человек выходит биться за медаль, ему, как правило, наплевать на то, что не он один хочет быть первым. Он рвётся к победе, абсолютно пренебрегая интересами соперников».

Пожалуй, только на Олимпийских играх победа отдельно взятого спортсмена способна вызвать чувство гордости и сопричастности у всей страны. Или ввергнуть последнюю в пучину негодования. Наиболее яркой иллюстрацией стал в этом плане предпоследний день токийских Игр с победой израильтянки Линой Ашрам в личном многоборье художественной гимнастики и золотом Марии Ласицкене в легкоатлетическом прыжковом секторе. Каким цветом раскрасить этот день в истории спорта? Триумфальным красным или траурным чёрным? Задайте этот вопрос людям и услышите в ответ совершенно противоположные мнения, причём содержащие массу оттенков.

На самом деле этот отдельно взятый субботний день напомнил всем нам о том, что со времён античных Олимпиад в спорте наивысших достижений не изменилось ровным счётом ничего: есть атлеты, которые рвутся на олимп, не видя никого и ничего вокруг, и есть толпа с налитыми яростью глазами и жаждущая крови. Звереющая на глазах, если что-то вдруг начинает идти не по тому сценарию, который предполагался.

Это тоже Олимпийские игры. Просто другая их сторона, тёмная. Иногда кажется, что Игры становятся магнитом невероятной силы для политиков всех мастей, для фанатиков самого разного толка, а то и для откровенно сумасшедших. Отсюда теракты Мюнхена и Атланты, тайфуны людской злобы, выливающиеся в соцсети атлетов, а то и в реальную жизнь. Чем, например, заслужила столько ненависти в свой адрес израильская гимнастка? Тем, что отдала на ковре всё, что была способна отдать? Вряд ли вообще возможно определить цену олимпийской победы, глядя на неё со стороны, но ни одно олимпийское золото не достаётся на халяву. Сколь бы случайной победа ни выглядела.

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Понятно, что в первые минуты и часы после любого поражения проигравший готов обвинить в своём горе весь мир, предать анафеме как соперника, так и судей. Всё это идет не от разума — от эмоций. Но не абсурд ли, когда этим пытаются заниматься люди, обращающие свои взоры на атлетов в лучшем случае раз в два года, а то и реже? Не понимающие спорта, не любящие его, не знающие правил, не уважающие ни победителей, ни проигравших. Подсознательно желающие лишь одного: любой ценой обратить на себя внимание.

Из этой же серии — ситуация с украинской прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая «посмела» сфотографироваться с великой чемпионкой не из той страны. Не правда ли, абсурд: на фоне выстраданной миром Олимпиады, на фоне грандиозного события, реально объединившего мир, пусть только на несколько дней тяжёлого для всего человечества года, на фоне грандиозного для дебютантки олимпийского успеха, наконец, перед ней начинают размахивать карающим мечом.

История удивительна ещё и потому, что спорт во все времена был средством, чтобы объединить нацию, пробудить в людях чувство гордости за страну, причём это становится особенно очевидно, когда страна переживает сложный период. Атлет, сражающийся на Играх за медаль, способен в этом плане сделать гораздо больше, чем десяток-другой политиков и дипломатов. И ведь даже в голову никому не приходит, что совершенно невозможно вырастить чемпиона из человека, вынужденного постоянно бояться собственных поступков. Да, его можно запугать, прижать, наказать, наконец. Но это едва ли не самый короткий шаг к убийству собственной нации.

Сейчас, когда завершены, возможно, самые сложные Игры в олимпийской истории, самое время подумать и об этом тоже. Не зря же, в конце концов, Международный олимпийский комитет впервые в истории поменял девиз своего движения?