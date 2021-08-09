Украинский каратист вступился за легкоатлетку Магучих, которая сделала фото с Ласицкене

Украинский каратист Станислав Горуна отреагировал на критику соотечественницы Ярославы Магучих, которая после завоевания бронзы в прыжках в высоту на Олимпиаде сфотографировалась с одержавшей победу россиянкой Марией Ласицкене.

«Спорт вне политики. Спорт — это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом — это его часть», — написал каратист в Facebook.

По его мнению, пьедестал является исключительно местом уважения и сводит всего на мгновение успешных спортсменов.

«В фото Магучих с Ласицкене нет измены. В этот короткий момент через признание друг друга как равных зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения», — подчеркнул Горуна.

Он отметил, что люди могут подружиться благодаря конкуренции и тяжёлой работе, что никак не должно быть связано с политикой. Кроме того, спортсмен заявил, что сама суть Олимпиады заключается в дружбе, объединении, уважении, а в негативных комментариях присутствует гораздо больше измены, чем в совместных фотографиях спортсменов.

7 августа российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Ярослава Магучих заняла третье место на соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины побеседует с легкоатлеткой из-за её фото с россиянкой на ОИ.