Минобороны Украины побеседует с легкоатлеткой из-за её фото с россиянкой на ОИ

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В Министерстве обороны Украины заявили, что проведут разъяснительную беседу с Ярославой Магучих, которая выиграла бронзу в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио, из-за её фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, выигравшей золото на Олимпиаде.
Минобороны Украины побеседует с легкоатлеткой из-за её фото с россиянкой на ОИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Facebook.

Как уточнила Маляр, спортсменка является младшим лейтенантом Вооружённых сил Украины, а также представителем страны на соревнованиях, поэтому «это накладывает определённые ограничения и ответственность».

«Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых мы искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага... Ярослава Магучих сейчас находится в Токио. Сразу после её возвращения у меня назначена встреча с ней. Я сообщу об итогах разговора», — указала представитель украинского ведомства.

7 августа российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Ярослава Магучих заняла третье место на соревнованиях.

После завершения состязаний российская и украинская спортсменки сфотографировались вместе.

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