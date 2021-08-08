Минобороны Украины побеседует с легкоатлеткой из-за её фото с россиянкой на ОИ

В Министерстве обороны Украины заявили, что проведут разъяснительную беседу с Ярославой Магучих, которая выиграла бронзу в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио, из-за её фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, выигравшей золото на Олимпиаде.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Facebook.

Как уточнила Маляр, спортсменка является младшим лейтенантом Вооружённых сил Украины, а также представителем страны на соревнованиях, поэтому «это накладывает определённые ограничения и ответственность».

«Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых мы искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага... Ярослава Магучих сейчас находится в Токио. Сразу после её возвращения у меня назначена встреча с ней. Я сообщу об итогах разговора», — указала представитель украинского ведомства.

7 августа российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Ярослава Магучих заняла третье место на соревнованиях.

После завершения состязаний российская и украинская спортсменки сфотографировались вместе.