Минобороны Украины побеседует с легкоатлеткой из-за её фото с россиянкой на ОИ
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Facebook.
Как уточнила Маляр, спортсменка является младшим лейтенантом Вооружённых сил Украины, а также представителем страны на соревнованиях, поэтому «это накладывает определённые ограничения и ответственность».
«Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых мы искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага... Ярослава Магучих сейчас находится в Токио. Сразу после её возвращения у меня назначена встреча с ней. Я сообщу об итогах разговора», — указала представитель украинского ведомства.
7 августа российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Ярослава Магучих заняла третье место на соревнованиях.
После завершения состязаний российская и украинская спортсменки сфотографировались вместе.