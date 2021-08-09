Олимпийская чемпионка в фехтовании Великая намерена выступить на Играх-2024

Чемпионка Игр в Токио в фехтовании Софья Великая рассказала, что, вероятно, останется в сборной до Олимпиады 2024 года в Париже.

«Да, наверное, остаюсь до Олимпиады в Париже, если меня возьмёт главный тренер. До этого ещё долгий путь. Все болельщики вдохновили меня не заканчивать и продолжать радовать фехтованием всех», — приводит слова Великой РИА Новости.

На Олимпиаде-2020 в Токио Великая завоевала третье олимпийское серебро в личном первенстве в карьере, уступив в финале соотечественнице Софии Поздняковой. На счету 36-летней спортсменки золото Игр в Рио-де-Жанейро и Токио в командном турнире.

Ранее двукратная чемпионка Олимпийских игр в Токио Позднякова призналась, что её отец, четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, часто отсутствовал дома, из-за чего её воспитывала мама.