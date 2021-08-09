Успех или неудача: как расценивать пятое место сборной России на Олимпийских играх в Токио

Сборная России в Токио впервые в своей современной истории опустилась на пятое место в общем зачёте летних Олимпийских игр. При этом по общему количеству наград команда стала третьей и показала лучший результат за 17 лет. Какой должна быть оценка выступления спортсменов и почему для неё нужно учитывать прорыв хозяев соревнований, рассказывает RT.

Если пытаться подвести медальные итоги Олимпийских игр в Токио для российских спортсменов, то придётся столкнуться с двумя оценками, которые приводят к диаметрально противоположным выводам. С одной стороны, в общем зачёте сборная России по летним видам спорта заняла пятое место — так низко она не опускалась ни в эпоху экономических проблем 1990-х годов, ни после реальных допинговых санкций, отрезавших команды по целым видам спорта в 2016-м.

Хоть это сравнение и утрированно, сухая статистика говорит: хуже было только на заре олимпийского движения, когда ещё существовала Российская империя с её единственным на долгие годы чемпионом Николаем Паниным-Коломенкиным.

С другой стороны, по общему количеству медалей российские спортсмены заняли третье место, уступив только американцам и китайцам. Отечественная сборная вернулась на свои позиции, которые занимала в 2008 и 2012 годах, так как пять лет назад впереди были ещё британцы. Всего же в общекомандную копилку легла 71 награда, а это лучший показатель с 2004-го — последней Олимпиады, на которой не проводились массовая перепроверка допинг-проб и последующий пересмотр огромного пласта результатов.

Как же тогда оценивать выступление команды Олимпийского комитета России? Как продолжающееся с 1992 года падение на фоне остального мира или всё-таки как успех?

Начать нужно с того, что Олимпиада в Токио стала уникальным для истории соревнованием, прошедшим не благодаря, а вопреки, что не может не налагать определённые поправки на её восприятие. Разве можно было два года назад представить, что крупнейшее спортивное мероприятие способно пройти при пустых трибунах, в условиях объявленного чрезвычайного положения, при серьёзном росте инфицирования опасной инфекцией, при неминуемом экономическом провале для организаторов, с непрекращающимися уличными протестами, с обязательным соблюдением крайне суровых и раздражающих мер безопасности?

Город, который хотя бы с одной из перечисленных проблем был бы однозначным аутсайдером в споре за право принять Олимпиаду. Последующие поколения спортсменов и болельщиков, которые не были непосредственными свидетелями токийских Игр, непременно оценят то, что они всё-таки состоялись (либо будут осуждать безумие организаторов, но в любом случае не воспримут это как данность). Идея проведения Олимпийских игр в 2021 году могла быть похоронена, но она нашла своё воплощение в 17 днях бесперебойного потока соревнований, когда ни один старт даже не пришлось отменять или переносить (разве что сдвигалось время начала из-за жары). Для современного спорта это достижение — такое же, как проведение Евро-2020, которому СМИ постоянно пророчили проблемы с логистикой из-за коронакризиса.

И в такой ситуации спортсменам остаётся радоваться самому факту участия, тому, что их пятилетняя подготовка не пропала даром и они всё-таки явили миру свою силу, мастерство и выносливость. Конечно, больше восторга вызывают завоёванные медали и одержанные победы, но тем, кто был в Токио и остался без этих наград, нужно вспомнить, каким было их лето 2020 года — того самого, в который должны были состояться Игры.

Как бы скептически болельщики ни относились к старому лозунгу «Главное не победа, а участие», считая его оправданием для поражений, но сейчас он приобрёл гораздо более глубокий смысл, который стоит осознать.

Из всего этого следует, что пересмотреть стоит и взгляды на то, что считать успехом, а что неудачей не только для отдельных спортсменов, но и для целых стран. Российская сборная показала отличный результат по количеству медалей, но не совершила прорыва по золотым наградам (хуже было только в Лондоне-2012 — на одно золото меньше). Если и был прорыв, то по серебру — больше вторых мест, безапелляционно входящих в категорию поражений, у отечественной команды было только 29 лет назад.

Да, серебро — это поражение, так как поражение — это всё, что не победа. Но опять же только на тех соревнованиях, которыми мы наслаждались до пандемии, эти постулаты были справедливы. Можно называть неудачей и вторые места в художественной гимнастике, и поражения в финальных матчах и поединках (в них россияне проигрывали 14 раз, а побеждали девять), и упущенное из-за одного выстрела золото, и ускользнувшую при равных баллах победу и многое другое.

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Но попробуйте сказать пловцу Илье Бородину или каратистке Анне Чернышёвой, что серебро Олимпийских игр — это неудача, а значение имеет только победа. Тем, кто, как и десятки других спортсменов, сильных и не очень, не приехали в Токио, когда так этого ждали. Возможно, выступи они и займи второе место, сами были бы страшно расстроены таким итогом, но сейчас они бы наверняка отдали всё, чтобы даже ощутить на себе ещё более противную горечь четвёртого места (или эквивалентного ему в единоборствах пятого).

Можно долго вести споры о том, что важнее в спорте — победы или медали. Но, во-первых, если бы серебро и бронза не имели никакого значения, то их бы и не существовало, как и нет их в профессиональном теннисе, клубном футболе и ещё некоторых видах спорта. А во-вторых, для одной из более чем трёх десятков летних Олимпиад победой является кое-что большее, чем занятое первое место.

Отдельно стоит отметить, что место в общем зачёте ведь не имеет строгой корреляции с количеством завоёванных медалей. Хватило же в Рио 19 золотых наград, чтобы занять четвёртую строчку, а сейчас и 21 было бы мало. Но если какая-то страна идеально готовится к Олимпийским играм и потом выстреливает на них, то она может потеснить тех, кто слегка зазевался.

Речь идёт о Японии, которая по количеству побед заняла третье место, обойдя и Великобританию, и мечтавшую о возвращении в топ Россию. Страна восходящего солнца впервые за 53 года забралась так высоко и на целых 11 золотых медалей превысила свой национальный рекорд, а свои показатели в Рио-де-Жанейро — на 15.

Правом хозяев Олимпиады на прорыв Япония воспользовалась с лихвой. Она завоевала первое в своей истории золото в настольном теннисе и фехтовании, третье в боксе, побила рекорд по победам в дзюдо, повторила лучший результат в женской борьбе.

Японцев можно бы покритиковать за то, что большую пользу они извлекли из новых видов спорта — скейтборд, софтбол, бейсбол и каратэ принесли им целых шесть золотых медалей (а скалолазание и сёрфинг — менее ценные награды). Без них хозяева соревнований отстали бы от Великобритании и уже не жаловались бы на судейство россиянок в художественной гимнастике. Но не считать их нельзя, и этот прорыв лучше воспринимать как хоть какое-то вознаграждение для организаторов.

Вообще за последние годы можно выделить тенденцию (или совпадение), что именно те страны, которые долгие годы стремились к лидерским позициям в общем зачёте, проводят летние Олимпийские игры, чтобы за их счёт совершать рывок и на волне успеха оставаться на тех же высотах. Китай до выбора Пекина столицей Игр-2008 не помышлял о спорах с США за первое место, Великобритания до победы Лондона едва забиралась в первую десятку, почти такой же была ситуация и с Японией. Как тут не отметить, что в 2024 году Игры пройдут во Франции (восьмое место в токийском зачёте), а в 2032-м — в Австралии (шестое место в нём же).