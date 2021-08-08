Валуев считает, что Олимпийские игры для России прошли успешно
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- РИА Новости
«В целом для России Игры прошли успешно. Ещё бы не было скандалов судейских, то было бы всё очень даже неплохо. Подобные проблемы с судьями будут лишь нарастать. Я просто констатирую последствия накручивания, связанного с Россией. Это неизбежно, надо к этому готовиться, мы будем в этом жить всё то время, пока будем стараться выстраивать повестку в мире с учётом своего мнения, которое показываем всему миру», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа.
Ранее во время церемония закрытия ОИ в Токио самолёты в небе Парижа нарисовали французский флаг.