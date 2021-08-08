Протест ОКР, недовольство Захаровой и ответ Ашрам: как развивается скандал вокруг судейства в художественной гимнастике

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подал официальный протест на результаты соревнований в командном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась работой судей на Играх, а президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила мнение, что жюри ставило перед собой задачу не дать отечественным спортсменкам выиграть золото.

На протяжении последних суток не утихает скандал вокруг результатов соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Россиянки считались фаворитами как в личном, так и в командном многоборье, но в итоге завоевали лишь две серебряные медали. При этом жёсткую критику со стороны как самих спортсменок, так и прославленных специалистов в данном виде заслужило судейство, которое многие сочли необъективным и предвзятым.

Скандал в художественной гимнастике вспыхнул после того, как судьи крайне неоднозначно оценили выступление девушек в личном многоборье. По его итогам золото досталось израильтянке Линой Ашрам, уронившей ленту в ходе исполнения программы, в то время как не допустившая явных ошибок Дина Аверина осталась с серебром. Однако на этом история не закончилась. Спустя сутки подобное повторилось в командных состязаниях, где отечественные спортсменки уступили соперницам из Болгарии. Примечательно, что накануне подобный исход в интервью RT прогнозировала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

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По её словам, в этот раз настрой судей стал понятен ещё после первого упражнения, за которое российские спортсменки получили на 1,35 балла меньше оппоненток. Она считает, что ещё до начала Игр было дано задание остановить Россию, с чем жюри успешно справилось.

«Соревнований-то не было. С самого начала Россию убрали на два балла вниз. Ну как это? Без потерь, без видимых ошибок. С упражнением «Половецкие пляски», про которое президент FIG Маринари Ватанава говорил, что это — Большой театр. Музыка, которую даже великий Игорь Моисеев замедлял. Мы её не замедлили, мы сделали всё как в оригинале. И чем это кончилось? Таким вот ужасом», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

По словам главы федерации, россиянки работали в быстром темпе и имели более сложную с технической точки зрения программу, чем болгарки. Кроме того, те ещё и допустили ряд ошибок, а многие элементы исполнили грязно. В частности, Винер-Усманова обратила внимание на согнутые руки девушек, что должно было стоить им 0,7—0,8 балла.

«И образ, на мой взгляд, наши показали лучше, но я не спорю, что кому-то сборная Болгарии могла понравиться. Особенно второе упражнение. Могу сказать, что обручи у них намного лучше, чем мячи. И вот на таких мячах сразу убрать Россию на полтора балла? Это смешно», — заключила Винер-Усманова.

Шок был не только у главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, но и у самих спортсменок. Так, чемпионка Олимпиады 2016 года Анастасия Максимова призналась, что не может дать объяснение случившемуся в Токио, отметив, что даже в случае возникновения серьёзных помарок сложность программы была запредельной и могла компенсировать эту неудачу. Ещё более резко высказалась золотая медалистка Лондона и Рио-де-Жанейро Анастасия Близнюк, по словам которой, сборную России «слили» ещё после первого упражнения.

По ходу соревнований в командном многоборье представители России подавали протест на судейские оценки после каждого из упражнений. В первом случае он был отклонён, что не позволило сократить то самое отставание в 1,35 балла, а во втором — удовлетворён. Однако это помогло отечественным гимнасткам набрать лишь дополнительные 0,3 очка — недостаточно для победы.

Ещё один протест со стороны сборной России последовал уже после официального завершения соревнований. По словам Винер-Усмановой, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратился в Международную федерацию гимнастики (FIG), но те не собирались отвечать до того момента, когда последовал соответствующий запрос и в Международный олимпийский комитет (МОК). Однако даже это действие не заставило их ускорить процесс рассмотрения заявки.

«К сожалению, они пропустили дедлайн, который мы указали в письме, они работают над нашим обращением уже с опозданием», — цитирует Позднякова ТАСС.

Надежду на проведение детальной оценки случившегося на Играх выразил и министр спорта России Олег Матыцин, поздравивший отечественных гимнасток с завоеванием серебряной медали.

«Они боролись и не сдавались до последнего, проявили большую выдержку и характер. Мы гордимся тем, как российские гимнастки выступили на Олимпиаде. Поздравляю спортсменок, тренеров национальной команды, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и её президента Ирину Винер-Усманову. Надеюсь, что Международная федерация гимнастики даст разъяснения по оценкам россиянок и их соперниц», — сказал Матыцин.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко не стал конкретизировать, в каком именно виде спорта к отечественным спортсменам отнеслись несправедливо. Однако заявил, что без внимания не останутся ситуации, где «политика оказалась выше объективной оценки выступления» россиян.

«Вывод понятен и очевиден для всех: такое отношение к нашим атлетам недопустимо», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Всего за двое суток скандал в художественной гимнастике достиг гигантских масштабов и стал одной из самых обсуждаемых тем не только в спорте, но и за его пределами. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова уже возмутилась неоднозначными судейскими трактовками в ходе личного многоборья и назвала это «подлогом на глазах у всего мира». И неудивительно, что итоги в командном первенстве ещё больше уверили её в необъективности членов жюри.

«Я сегодня прочитала японскую прессу, которая собрала отзывы поклонников художественной гимнастики. Японцы, обычные граждане этой страны, были в шоке от увиденного. Это не назвать судейством. Это антисудейство! Мы видели всё, весь мир всё видел! Ирина Александровна Винер назвала всё своими словами, хотя, думаю, достаточно мягко. Это требует совершенно других слов и выражений. Весь мир видел великолепное, уверенное, высокопрофессиональное выступление наших гимнасток. И весь мир видел, каким образом проявили себя люди, которых назвали судьями. Они, к сожалению, подвели людей, которые возложили на них эту функцию», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

И, если верить социальным сетям, многие жители Японии действительно были шокированы работой арбитров на олимпийском турнире по художественной гимнастике. Безусловно, в основном это касается личного многоборья, где помарка Ашрам была уж слишком явной. Многие сочли, что падение ленты является недопустимой оплошностью для будущей чемпионки Игр, особенно в свете того, как свою программу представила Дина Аверина. Примечательно, что сама израильтянка не стала развёрнуто отвечать на вопрос о недовольстве судейскими оценками в России. Она лишь призналась, что до сих пор не успела осознать, что завоевала золото Олимпиады в Токио, при этом не обращала внимания на результаты конкуренток.

При этом двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина призналась, что ранее никогда не становилась свидетельницей подобного отношения к спортсменам.

«Сколько живу я на этом свете — уж такого я никогда не видела. Было много случаев в спортивной гимнастике. И со мной бывало. Всё это разрушает веру в правду. Веру в «быстрее, выше, сильнее». В мастерство, красоту, честность. Со вчерашнего дня сердце не успокоилось. Такого просто никто не ожидал. Я даже объяснить словами не могу. Девочкам надо сказать, что на этом жизнь не заканчивается. Им надо беречь нервы и себя. Самое интересное впереди. Девочки — лучшие! Признание и любовь людей намного важнее, чем золото», — отметила Хоркина.

По мнению олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, в случае с российскими гимнастками не обошлось без политики.

«Сложно говорить о судействе, когда такое случилось с Авериными. Три дня назад было понятно: если этих двух медалей в художественной гимнастике не будет, скорее всего, мы проиграем Великобритании. Это было очевидно. В волейболе и гандболе непонятно, но, если выиграли бы, поспорили бы с Великобританией. Это мои конспиративные соображения, которые были за два дня до окончания Олимпиады. Если была такая цель, то судьи в гимнастике должны были нас поставить на второе место. Вроде и не явно убирают, но командный зачёт мог сыграть здесь злую шутку с нами», — поделилась предположением Журова.