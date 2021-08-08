Гимнастка Близнюк: мы вышли биться на Олимпиаде за страну и Дину Аверину

Российская гимнастка Анастасия Близнюк поделилась мнением о серебряных медалях сборной России по художественной гимнастике в соревнованиях группового многоборья на летних Олимпийских играх в Токио.

«Когда мы вчера смотрели трансляцию и болели за Арину и Дину, то немножко не поняли, что произошло. Дина сделала четыре выхода, а два последних просто идеально, без единой помарки или ошибки, на свой максимум. Сегодня мы вышли биться за страну и Дину Аверину», — цитирует Близнюк пресс-служба Олимпийского комитета России.

По мнению россиянки, сборная России по художественной гимнастике достойно выступила на Олимпийских играх в Токио.

«Мы хорошо сделали первый вид, но нас сразу, как говорится, на всякий случай слили. Мы сделали всё, что могли, и выступили достойно, но чуда не произошло», — сказала она.

Российские гимнастки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой по итогам двух упражнений набрали в сумме 90,400 балла и завоевали серебряные медали.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике впервые с 2000 года уступила золото ОИ в групповом многоборье.