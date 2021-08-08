Губерниев оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Мы, безусловно, молодцы. То количество наград, которое мы завоевали, говорит о том, что мы по-прежнему великая спортивная страна. Я горжусь каждым спортсменом, каждой медалью. Но также понимаю, что я рассчитывал на 22—23 золотые. Понятно, где мы недобирали. Это касается и медалеёмких видов — плавание, та же лёгкая атлетика, дзюдо, два вида гребли. Медалеёмкие виды надо развивать более активно, чтобы бороться за тройку. Но в то же время мы видим, как много сюрпризов и как многое впервые и вновь», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Он отметил, что во многих видах спорта были прерваны неудачные серии, а в художественной гимнастике наблюдался судейский произвол по отношению к России. По его словам, была надежда на награды высшей степени в игровых видах спорта, но российские команды всё равно заслуживают самых тёплых слов.

«Поэтому Олимпиадой я доволен. Мы большие молодцы. Мы творим историю. Россия — страна спортивных возможностей. Теперь нужно, отталкиваясь от этого успеха, строить бассейны, развивать лёгкую атлетику и возвращать её в семью. Конечно же, не забывать о поддержке детско-юношеских спортивных школ, тренеров, обеспечивая хорошие условия для работы, зарплату и так далее. Это наследие Олимпиады должно работать. Самое главное — люди, самое главное — дети. Посмотрите, какие у нас замечательные молодые спортсмены. Так что виват, Россия!» — подчеркнул Губерниев.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.

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