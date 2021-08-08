Израильская гимнастка Ашрам ответила на вопрос о жалобах России на судейство

Израильтянка Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах России на судейство в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Жалобы России на несправедливое судейство? Мне до сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Нужно время, чтобы это осознать. Это нечто необычное. Нет большего счастья и гордости, чем вернуться домой с этим результатом. Что касается остальных, то я не смотрю на другие результаты. Во время выступления я была сосредоточена только на себе. В итоге я добилась этого результата, и нет никого счастливее меня», — приводит слова Ашрам Olympics Sport.

Напомним, Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно завоевала золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что было задание остановить гегемонию России в художественной гимнастике.