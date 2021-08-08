Винер-Усманова: было задание остановить гегемонию России в художественной гимнастике
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«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться. Было задание остановить гегемонию России в художественной гимнастике», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».
Российские гимнастки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой завоевали серебряные медали в соревнованиях группового многоборья.
Россиянка Дина Аверина выиграла серебро в соревнованиях индивидуального многоборья.
Ранее сообщалось, что Россия впервые с 1996 года осталась без золота ОИ в художественной гимнастике.