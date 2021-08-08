Гимнастка Максимова: не могу объяснить, что произошло на Олимпиаде

Российская гимнастка Анастасия Максимова поделилась мнением о серебряных медалях сборной России по художественной гимнастике в соревнованиях группового многоборья на летних Олимпийских играх в Токио.

«Не могу дать объяснения, что произошло на Олимпийских играх. На всех турнирах до Олимпиады мы побеждали команду Болгарии. После каждого старта Ирина Александровна повышала стоимость программ в обоих видах. И наши оценки при лучшем исполнении были космические. Мы сделали всё, что было запланировано, и в упражнении с мячами, и с обручами и булавами», — цитирует Максимову пресс-служба Олимпийского комитета России.

Российские гимнастки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой по итогам двух упражнений набрали в сумме 90,400 балла и завоевали серебряные медали.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике впервые с 2000 года уступила золото ОИ в групповом многоборье.