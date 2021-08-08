Чернышенко высказался о судействе на олимпийском турнире по художественной гимнастике

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что случай с судейством олимпийского турнира по художественной гимнастике не останется без внимания.

«Для наших спортсменов это были, пожалуй, одни из самых сложных соревнований: пандемия и особые условия подготовки к Олимпиаде, отсутствие болельщиков и те обстоятельства, которые морально довлели на них. Отдельно выражаю благодарность тренерам, которые вложили душу в своих подопечных, во время тяжёлой подготовки помогая им преодолевать трудности. Безусловно, мы не оставим без нашего внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен, очевиден для всех — такое отношение к нашим атлетам недопустимо», — цитирует слова Чернышенко РИА Новости.

Впервые с 1996 года российские гимнастки остались без золотых медалей Олимпийских игр. В финале индивидуального многоборья Дина Аверина уступила сопернице из Израиля, несмотря на то что оппонентка упустила ленту во время выступления.

Ранее Милонов заявил, что судейство на олимпийском турнире по художественной гимнастике было продажным.