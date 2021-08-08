В Госдуме призвали не считать катастрофой серебро россиянок в художественной гимнастике на ОИ

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал завоевание серебряных медалей национальной командой по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Обидное и досадное поражение. Мы, к сожалению, так привыкли к золотым медалям, что второе и третье места воспринимаем как катастрофу. Давайте не будем считать второе место в групповом многоборье катастрофой. Конечно, мы ждали от девчонок только золото… Но ничего страшного не произошло», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его мнению, необходимо тщательно проанализировать выступление россиянок, чтобы понять, что именно повлияло на второе место — судейские ошибки или недочёты в программе. Он считает, что в первом случае необходимо будет отстаивать интересы сборной.

«Мне понравилось выступление президента ОКР Позднякова, который сказал: «Мы были бы согласны, если бы это было два золота». Сейчас они вместе с профессионалами внимательно изучают случившееся: видеоконтент сохранился, поэтому это достаточно легко сделать», — добавил Свищёв.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Международная федерация гимнастики работает с опозданием над обращением по судейству Авериных.