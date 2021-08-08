Поздняков: Международная федерация гимнастики работает с опозданием над обращением по судейству Авериных
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«К сожалению, Международная федерация гимнастики пропустила дедлайн, который мы указали в письме. Они работают с опозданием над нашим обращением по судейству», — цитирует Позднякова РИА Новости.
Напомним, что россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио, уступив Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту.
Ранее Поздняков оценил перспективы сборной России на ОИ в Париже.