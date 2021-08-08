Винер-Усманова: результаты ОИ в художественной гимнастике надо опротестовывать у главы МОК

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о результатах российских гимнасток на летних Олимпийских играх в Токио.
Винер-Усманова: результаты ОИ в художественной гимнастике надо опротестовывать у главы МОК
  • © РИА Новости

«Ещё полтора месяца назад Россия победила Болгарию на чемпионате Европы. Результаты Олимпийских игр в художественной гимнастике надо опротестовывать у главы Международного олимпийского комитета, потому что попраны олимпийские традиции и правила», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

Российские гимнастки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой завоевали серебряные медали в соревнованиях группового многоборья.

Россиянка Дина Аверина выиграла серебро в соревнованиях индивидуального многоборья.

Ранее сообщалось, что Россия впервые с 1996 года осталась без золота ОИ в художественной гимнастике.

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