Винер-Усманова: результаты ОИ в художественной гимнастике надо опротестовывать у главы МОК

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о результатах российских гимнасток на летних Олимпийских играх в Токио.

«Ещё полтора месяца назад Россия победила Болгарию на чемпионате Европы. Результаты Олимпийских игр в художественной гимнастике надо опротестовывать у главы Международного олимпийского комитета, потому что попраны олимпийские традиции и правила», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

Российские гимнастки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой завоевали серебряные медали в соревнованиях группового многоборья.

Россиянка Дина Аверина выиграла серебро в соревнованиях индивидуального многоборья.

Ранее сообщалось, что Россия впервые с 1996 года осталась без золота ОИ в художественной гимнастике.